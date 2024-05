Comparte

El defensor de Universidad Católica, Eugenio Meno, valoró su inclusión en la prenómina de la selección chilena para la Copa América 2024 y aseguró que es una “motivación extra” poder disputar la competencia en Estados Unidos.

“Me pone contento tener la opción de una nómina, después de tantas cosas que pasaron. Eso es trabajo, dedicación y esperar que con los resultados positivos de la UC sea más factible todo para adelante”, dijo en conferencia de prensa.

“Siempre es importante estar en la selección, mantenerse competitivo. Estar presente en una Copa América, más en Estados Unidos, donde tenemos lindos recuerdos, es una motivación extra”, añadió.

Por último, contó que dialogó con el director técnico de La Roja, Ricardo Gareca, hace algunos meses. “Fue una conversación muy amena. Me explicó lo que él quería y lo que esperaba de los jugadores. Mientras me sienta en competencia, voy a estar a disposición de cualquier llamado. Así debe haber sido con Vargas o Isla, que han subido mucho su nivel. Me pone muy contento que los que llevamos más tiempo estemos en las nominaciones”, cerró.